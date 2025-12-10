Demoraron a dos jóvenes que realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta

En la noche de ayer 09-12-25, cerca de las 20:00 horas, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos sobre Avenida Maipú y calle Yofre, divisaron a dos jóvenes que circulaban a bordo de motocicleta 110c.c realizando aparentemente maniobras peligrosas poniendo sus vidas en riesgo y la de terceros.
Por tal motivo, los mencionados efectivos policiales procedieron a la demora y posterior identificación de dos jóvenes de 16 y 17 años de edad, quienes no supieron justificar su accionar ni la propiedad de dicha motocicleta.
Al respecto, los jóvenes fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondientes donde se realizaron los tramites de rigor.