Demoraron a un hombre con antecedentes policiales

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 3, en horas de la madrugada de hoy 11-12-25, lograron la identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad, momentos en que observaba el interior de los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública.
El procedimiento, lo concretaron los
mencionados efectivos alrededor de las 02:30 horas, por inmediaciones de calles
Padre Borgatti y Quevedo, tratándose de un mayor de 39 años de edad, quien
además –según las averiguaciones realizadas- se pudo determinar que el
contraria con antecedentes por delitos contra la propiedad.
Al respecto, la persona demorada fue
trasladada hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar
con las diligencias del caso.