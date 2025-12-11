jueves, 11 de diciembre de 2025

Demoraron a un hombre con antecedentes policiales

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 3, en horas de la madrugada de hoy 11-12-25, lograron la identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad, momentos en que observaba el interior de los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos alrededor de las 02:30 horas, por inmediaciones de calles Padre Borgatti y Quevedo, tratándose de un mayor de 39 años de edad, quien además –según las averiguaciones realizadas- se pudo determinar que el contraria con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Al respecto, la persona demorada fue trasladada hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.