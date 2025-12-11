jueves, 11 de diciembre de 2025

Demoraron a un hombre por merodeo

Personal policial con prestación de servicio en el Grupo de Intervención Rápida, en la noche de ayer 10-12-25, tras encontrarse realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, visualizando a un joven que se hallaba merodeando por calles Alberdi y La Pampa, observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública, además ocasionaba intranquilidad a vecinos y transeúntes.

Es por ello, que a modo de prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de edad, quien no supo justificar su presencia en la zona.

Por tal motivo, el demorado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional a fin de llevar adelante las diligencias y tramites del caso.