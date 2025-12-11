Demoraron a un hombre por merodeo

Personal policial con prestación de servicio en el Grupo de Intervención Rápida, en la noche de ayer 10-12-25, tras encontrarse realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, visualizando a un joven que se hallaba merodeando por calles Alberdi y La Pampa, observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública, además ocasionaba intranquilidad a vecinos y transeúntes.
Es por ello, que a modo de prevención
procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un
mayor de edad, quien no supo justificar su presencia en la zona.
Por tal motivo, el demorado fue trasladado
hasta la comisaria jurisdiccional a fin de llevar adelante las diligencias y
tramites del caso.