Demoraron a un joven tras un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Direccion de Investigacion Criminal, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido en inmediciones de Avenida Independencia y calle Darragueira, finalmente lograron la demora del presunto autor de un hecho delictivo.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías,
tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma
inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación de
cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó identificar, localizar
y demorar al presunto autor, un joven -mayor de edad-.
El demorado fue trasladados a la citada dependencia
policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.