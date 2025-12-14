domingo, 14 de diciembre de 2025

Demoraron a un joven y secuestraron elementos de dudosa procedencia

En horas de la mañana de ayer 13-12-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Intervención Rápida –GIR- momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos, observaron por inmediaciones de Avenida Costanera y Lamadrid a un joven trasladando tres rejas y una escalera de dudosa procedencia.

Por tal motivo, los uniformados procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, quien no supo justificar la procedencia de dichos elementos; posteriormente, continuando con la línea investigativa se determinó que lo secuestrado habría sido sustraído recientemente del interior de un local bailable ubicado en la zona.

La persona demorada y elemento secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 2da a fin de continuar con las diligencias del caso.