Demoraron a un joven y secuestraron elementos de dudosa procedencia

En horas de la mañana de ayer 13-12-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Intervención Rápida –GIR- momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos, observaron por inmediaciones de Avenida Costanera y Lamadrid a un joven trasladando tres rejas y una escalera de dudosa procedencia.
Por tal motivo, los uniformados procedieron a la identificación y
posterior demora del mismo, quien no supo justificar la procedencia de dichos
elementos; posteriormente, continuando con la línea investigativa se determinó
que lo secuestrado habría sido sustraído recientemente del interior de un local
bailable ubicado en la zona.
La persona demorada y elemento secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 2da a fin de continuar con las diligencias del caso.