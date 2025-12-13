Destacada iniciativa solidaria de una comisaría del interior de Corrientes

LLEGÓ PAPÁ NOEL
La Comisaría Primera de Goya llevó adelante una iniciativa solidaria que volvió a mostrar el fuerte vínculo de la Policía con la comunidad. En los últimos días, el personal de la dependencia realizó una colecta interna de juguetes, que luego fueron entregados al Hospital Pediátrico y al Hogar de Niños de la ciudad.
La entrega tuvo un condimento
especial: un efectivo policial se presentó caracterizado como Papá Noel,
generando un momento de alegría para los chicos internados y para quienes viven
en la institución. Hubo sonrisas, fotos y una cálida recepción por parte de las
familias y del personal de ambos lugares.
Desde la fuerza señalaron que
este tipo de acciones buscan fortalecer la cercanía con la sociedad,
acompañando a las familias y promoviendo el espíritu navideño en fechas tan
significativas. La Comisaría Primera agradeció el compromiso de todo su personal,
cuya colaboración hizo posible esta actividad solidaria.
Fuente: www.radiodos.com.ar