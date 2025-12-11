Detectaron más de tres toneladas de marihuana que eran trasladadas entre placas de maderas

Luego de escanear el acoplado del camión, los gendarmes descubrieron dobles fondos hechos con placas de madera, donde se escondían 3.695 ladrillos con el estupefaciente.
El conductor quedó detenido.
En el Peaje inactivo “Bonpland”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 14, los efectivos de la Sección Seguridad Vial "Paso de los Libres" dependiente del Escuadrón 7 Paso de los Libres "Cabo Misael Pereyra" inspeccionaron un camión con semirremolque.
A simple vista, el transporte de cargas generales llevaba madera en placas desde Santo Tomé (Corrientes) hacia Buenos Aires. Pero, el can detector de narcóticos "Barak" alertó a los uniformados marcando la presencia de estupefacientes en el sector de carga del rodado.
Ese detalle sirvió para ahondar con el registro, ya que hace una semana atrás los gendarmes descubrieron el mismo modus operandis. Con la autorización de la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de Paso de los Libres, el camión fue trasladado al Complejo Terminal de Cargas para realizar un escaneo, donde se detectó la presencia de cuerpos extraños entre el cargamento.
Tras una requisa exhaustiva, los funcionarios descubrieron 3.695 paquetes de distintos tamaños, envueltos en cinta de embalar y acondicionados en un doble fondo preparado en el interior de las cajas de madera.
Se llevó a cabo las pruebas de campo Narcotest, que dio como resultado final 3.577 kilos 669 gramos de cannabis sativa.
El Magistrado interviniente ordenó el decomiso de la droga, dos celulares, el tractor, el semirremolque y documentación de interés para la causa, como así también la detención del chofer.