Dos demorados en distintos procedimientos

El primer procedimiento, fue realizado por calles Brasil y Belgrano,
pasadas las 20:00 horas, dónde los citados efectivos divisaron a una persona observando
los domicilios y el interior de los vehículos estacionados, procediendo a la
identificación del mismo, un hombre -mayor de edad-, quien tras las primeras
averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales.
Por último, siendo las 22:00 horas aproximadamente, encontrándose por
calles 9 de julio y Entre Ríos, observaron a una persona merodeando, por lo
que, procedieron a la demora e identificación de un hombre -mayor de edad-,
quién no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites de rigor.