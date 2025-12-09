martes, 9 de diciembre de 2025

Dos demorados en distintos procedimientos

En la noche del pasado 04-12-25, efectivos policiales del Comando Patrulla y Patrulla Motorizada, dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, realizando sus labores específicas, demoraron a dos personas en diferentes circunstancias.

El primer procedimiento, fue realizado por calles Brasil y Belgrano, pasadas las 20:00 horas, dónde los citados efectivos divisaron a una persona observando los domicilios y el interior de los vehículos estacionados, procediendo a la identificación del mismo, un hombre -mayor de edad-, quien tras las primeras averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales.

Por último, siendo las 22:00 horas aproximadamente, encontrándose por calles 9 de julio y Entre Ríos, observaron a una persona merodeando, por lo que, procedieron a la demora e identificación de un hombre -mayor de edad-, quién no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites de rigor.