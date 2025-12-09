martes, 9 de diciembre de 2025

Dos demorados en distintos procedimientos

El pasado 04-12-25, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada   N° 3 y N° 5, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos demoraron a dos personas.

El primer procedimiento fue realizado pasadas las 20:30 horas, cuando el personal del -G.R.I.M. III-, hallándose por calles Junín y Paraguay, demoraron e identificaron a un hombre -mayor de edad-, quien tras las primeras averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

De igual forma, cerca de las 22:30 horas, los efectivos del -G.R.I.M. V- encontrándose por calles Tunuyán y Aconcagua, observaron a un grupo de personas ocasionando disturbios en la vía pública, por lo que al intentar proceder a su identificación, los mismos huyen de la zona, logrando la demora de uno de ellos, siendo identificado como un hombre -mayor de edad-.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales, donde se continuarán con los trámites de rigor en cada caso.