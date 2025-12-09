Dos demorados en distintos procedimientos

El primer procedimiento fue realizado pasadas las 20:30 horas, cuando el
personal del -G.R.I.M. III-, hallándose por calles Junín y Paraguay, demoraron
e identificaron a un hombre -mayor de edad-, quien tras las primeras
averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la
propiedad.
De igual forma, cerca de las 22:30 horas, los efectivos del -G.R.I.M. V-
encontrándose por calles Tunuyán y Aconcagua, observaron a un grupo de personas
ocasionando disturbios en la vía pública, por lo que al intentar proceder a su
identificación, los mismos huyen de la zona, logrando la demora de uno de
ellos, siendo identificado como un hombre -mayor de edad-.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales, donde se continuarán con los trámites de rigor en cada caso.