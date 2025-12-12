Durante un operativo fluvial demoraron a cazadores furtivos en Bella Vista

En horas de la madrugada de hoy 12-12-25, personal policial de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista, momentos en que realizaba operativos de control fluvial sobre el Río Paraná, lograron interceptar una canoa con dos hombres que aparentemente transportaba un animal faenado, armas de fuego, armas blancas entre otros elementos de dudosa procedencia.
El procedimiento lo concretaron alrededor de las
03:30 horas, cuando los mencionados efectivos interceptaron y procedieron a la identificación
de dos hombres mayores de edad que se transportaban en una canoa, hallando además
entre sus pertenencias un animal faenado -carpincho-, dos armas de fuego
-calibre 22-, municiones, armas blancas -cuchillos-, linternas, redes de pesca
entre otros elementos de dudosa procedencia.
Por tal motivo, se demoró a ambas personas y se secuestró todos los elementos bajo las formalidades legales correspondientes, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial donde se llevan a delante las diligencias de rigor.