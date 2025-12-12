El Banco de Corrientes, motor financiero del agro regional en 2025

Durante el 2025, el Banco de Corrientes reafirmó su rol como socio estratégico del desarrollo agropecuario provincial, acompañando más de 40 eventos rurales en distintas localidades de Corrientes y la región. Con presencia activa en remates especiales de cabañas, exposiciones rurales, ferias de pequeños productores y encuentros sectoriales, la entidad se consolida como impulsora del crecimiento productivo y la inclusión financiera en el campo.
Con un calendario que se despliega entre los meses de febrero, con la apertura de la cosecha de arroz en Mercedes, hasta noviembre y diciembre, con la Expo Búfalos en General Paz, la Expo Rural de Ituzaingó y remates en San Roque, Curuzú Cuatiá y Corrientes Capital; el BanCo dijo presente con propuestas financieras adaptadas a cada eslabón de la cadena agroindustrial. Productores ganaderos, forestales, arroceros y bufaleros accedieron a líneas de crédito en pesos, promociones con tarjetas Visa Agro, y asesoramiento personalizado para potenciar sus inversiones.
Entre los eventos destacados del año se encuentran la Exposición Nacional de Razas y de Búfalos en Corrientes, la 1° Expo Foresto Industrial en Ituzaingó, y los remates de reproductores en Capital, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Bella Vista y Monte Caseros. Además, el BanCo acompañó a más de una decena de remates de pequeños productores en localidades como Mercedes, Goya, Sauce y Santa Rosa, fortaleciendo el arraigo rural y la equidad territorial.
De esta manera, en cada exposición, el BanCo brinda atención personalizada y facilita los vínculos comerciales con diversas ofertas adaptadas a los clientes. Además, en ocasiones, también brinda servicio de cajero automático móvil para facilitar operaciones como extracción de efectivo, depósitos, entre otras.
La propuesta comercial abarca líneas de crédito para capital de trabajo e inversión -compra de hacienda y reproductores, retención de vientres, infraestructura y maquinaria, y herramientas de cobro y pagos pensadas para ferias, remates y comercios del sector. Todo con plazos y condiciones acordes a cada ciclo productivo.
Además, se destacan los beneficios con la tarjeta Visa Agro, que sigue multiplicando su oferta con la adhesión a la promoción de combustibles de los martes, generando un ahorro directo en un insumo clave para la actividad diaria del campo; bonificación del 10% en seguro automotor abonado con dicha tarjeta; la incorporación de nuevas consignatarias que amplían la red comercial en la región; y campañas específicas como la financiación de alimento balanceado hasta 180 días. Estas acciones se integran con el incremento masivo de límites de Visa Agro para sostener el poder de compra del productor y el portal web de solicitud de productos agro para una atención ágil y precisa, todas medidas que hacen más simple y competitivo el día a día del productor correntino.
Toda la oferta de productos mencionados consolida una propuesta integral para el sector Agro que combina más y mejores beneficios, ahora con una identidad renovada: ya que este año se presentó la nueva identidad gráfica de Agronegocios que, a través de su nuevo eslogan de marca, “Sabemos de Campo”, mantiene la cercanía y renueva su compromiso con el desarrollo económico de Agro provincial y regional, la innovación financiera, en diálogo directo con el productor, con la mirada puesta en el futuro del agro regional.
Para más información sobre condiciones vigentes y requisitos, se invita a productores y comercios a visitar los stands en cada rural o consultar los canales oficiales del Banco de Corrientes en www.bancodecorrientes.com.ar.