En diferentes circunstancias la Policía demoró a cinco personas, secuestró una motocicleta y un automóvil

El primer procedimiento fue
realizado alrededor de la 01:00 horas, en intersección de la avenida gobernador
Ruiz y calle Santiago del Estero, lugar donde los efectivos visualizaron a dos
personas observando el interior de los vehículos estacionados, procediendo a la
identificación de dos hombres de 34 y 44 años de edad, quienes no supieron
justificar su presencia ni accionar, además, tras las correspondientes
averiguaciones uno de ellos resultó poseer antecedentes policiales.
De igual forma, siendo las 02:30
horas, los uniformados se encontraban por avenida Pedro Ferré y calle Ferreira,
cuando visualizaron a dos personas a bordo de una motocicleta -marca Honda
110cc.- realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de
terceros, por lo que fueron demorados e identificados como mayores de edad.
Por último, los mencionados
efectivos, cerca de las 04:30 horas, son alertados por el S.I.S. 911, de que
por calle Río chico circulaba un automóvil -marca Fiat cronos- en el que el o
los ocupantes aparentemente tendrían intenciones delictivas, por lo que, al
realizar recorridas por las inmediaciones, lograron por calles los tulipanes y
las rosas, identificar al conductor un hombre de 48 años de edad, quién fue
demorado.
Las personas demoradas junto a
los rodados secuestrados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales
correspondientes, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.