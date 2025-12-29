lunes, 29 de diciembre de 2025

En diferentes circunstancias la Policía demoró a cinco personas, secuestró una motocicleta y un automóvil

En la madrugada de ayer 28-12-25, efectivos policiales del Comando Patrulla y Patrulla Motorizada, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos demoraron a cinco personas y secuestraron diferentes rodados.

El primer procedimiento fue realizado alrededor de la 01:00 horas, en intersección de la avenida gobernador Ruiz y calle Santiago del Estero, lugar donde los efectivos visualizaron a dos personas observando el interior de los vehículos estacionados, procediendo a la identificación de dos hombres de 34 y 44 años de edad, quienes no supieron justificar su presencia ni accionar, además, tras las correspondientes averiguaciones uno de ellos resultó poseer antecedentes policiales.

De igual forma, siendo las 02:30 horas, los uniformados se encontraban por avenida Pedro Ferré y calle Ferreira, cuando visualizaron a dos personas a bordo de una motocicleta -marca Honda 110cc.- realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, por lo que fueron demorados e identificados como mayores de edad.

Por último, los mencionados efectivos, cerca de las 04:30 horas, son alertados por el S.I.S. 911, de que por calle Río chico circulaba un automóvil -marca Fiat cronos- en el que el o los ocupantes aparentemente tendrían intenciones delictivas, por lo que, al realizar recorridas por las inmediaciones, lograron por calles los tulipanes y las rosas, identificar al conductor un hombre de 48 años de edad, quién fue demorado.

Las personas demoradas junto a los rodados secuestrados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.