En diferentes procedimientos demoran a dos personas con antecedentes policiales y recuperan hierros recientemente sustraídos

El primer procedimiento se
concretó alrededor de las 17:00 horas, cuando los efectivos fueron alertados
vía radial acerca de una persona que se encontraba por Pasaje Don Orione a la
altura 2.800 aproximadamente, quien aparentemente habría cometido un ilícito en
horas más tempranas, tal que, de manera inmediata se dirigieron hacia la zona,
logrando demorar e identificar al hombre mayor de edad, quien además, en las
primeras averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales, posteriormente
y siguiendo la línea investigativa, en las inmediaciones lograron secuestrar
hierros, los cuales estarían presuntamente vinculados a un hecho delictivo
ocurrido anteriormente.
Por último, pasadas las 23:30
horas, los citados efectivos fueron alertados por el S.I.S. 911 de una persona
por calles Rioja y Junín, quien se encontraba observando los locales
comerciales en retiradas ocasiones, por lo que, al recorrer la zona, lograron
por calles La Rioja y Quintana, divisar e identificar a un hombre de 43 años de
edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar, siendo demorado,
además, tras las correspondientes averiguaciones, resultó poseer antecedentes
policiales por delitos contra la propiedad.
Las personas demoradas junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y
trasladadas a las comisarías jurisdiccionales, dónde se continuaron con los
trámites de rigor en cada caso.