lunes, 29 de diciembre de 2025

En diferentes procedimientos demoran a dos personas con antecedentes policiales y recuperan hierros recientemente sustraídos

En la jornada del sábado 27-12-25, efectivos policiales del Comando Patrulla y Patrulla Motorizada, realizando sus labores específicas de patrullaje en prevención de ilícitos, realizaron diferentes procedimientos, dónde demoraron a dos personas y recuperaron hierros presuntamente vinculados a un hecho delictivo.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 17:00 horas, cuando los efectivos fueron alertados vía radial acerca de una persona que se encontraba por Pasaje Don Orione a la altura 2.800 aproximadamente, quien aparentemente habría cometido un ilícito en horas más tempranas, tal que, de manera inmediata se dirigieron hacia la zona, logrando demorar e identificar al hombre mayor de edad, quien además, en las primeras averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales, posteriormente y siguiendo la línea investigativa, en las inmediaciones lograron secuestrar hierros, los cuales estarían presuntamente vinculados a un hecho delictivo ocurrido anteriormente.

Por último, pasadas las 23:30 horas, los citados efectivos fueron alertados por el S.I.S. 911 de una persona por calles Rioja y Junín, quien se encontraba observando los locales comerciales en retiradas ocasiones, por lo que, al recorrer la zona, lograron por calles La Rioja y Quintana, divisar e identificar a un hombre de 43 años de edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar, siendo demorado, además, tras las correspondientes averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Las personas demoradas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y trasladadas a las comisarías jurisdiccionales, dónde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.