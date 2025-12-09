En diferentes procedimientos demoran a tres personas, secuestran una moto y una bicicleta

El primer procedimiento fue realizado cerca de las 08:00 horas, cuando
hallándose en inmediaciones de pasaje Cabral y calle las Heras, divisaron a dos
personas a bordo de una motocicleta -marca Honda wave 110cc.-, realizando
maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, motivo por
el cual procedieron a la demora de los mismos, siendo identificados como dos
hombres -mayores de edad- y uno de ellos, tras las primeras averiguaciones,
resultó poseer antecedentes policiales.
De igual forma cerca de las 18:00 horas, encontrándose por avenida
Alberdi y calle la Pampa demoraron e identificaron a un hombre -mayor de edad-,
quién iba a bordo de una bicicleta -marca SLP, rodado 29-, el cual no supo
justificar su propiedad y/o procedencia, además, tras las primeras
averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales.
Los demorados junto a los rodados secuestrados fueron trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.