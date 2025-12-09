martes, 9 de diciembre de 2025

En diferentes procedimientos demoran a tres personas, secuestran una moto y una bicicleta

El pasado 04-12-25, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a tres hombres, además, secuestraron una motocicleta y una bicicleta.

El primer procedimiento fue realizado cerca de las 08:00 horas, cuando hallándose en inmediaciones de pasaje Cabral y calle las Heras, divisaron a dos personas a bordo de una motocicleta -marca Honda wave 110cc.-, realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, motivo por el cual procedieron a la demora de los mismos, siendo identificados como dos hombres -mayores de edad- y uno de ellos, tras las primeras averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales.

De igual forma cerca de las 18:00 horas, encontrándose por avenida Alberdi y calle la Pampa demoraron e identificaron a un hombre -mayor de edad-, quién iba a bordo de una bicicleta -marca SLP, rodado 29-, el cual no supo justificar su propiedad y/o procedencia, además, tras las primeras averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales.

Los demorados junto a los rodados secuestrados fueron trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.