En diferentes procedimientos, la Policía demoró a dos personas y secuestró dos bicicletas de dudosa procedencia y un machete

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos por
inmediaciones de calles 2 de Abril y Rafaela, luego de ser alertados por el
Sistema Integral de Seguridad 911, que un hombre se encontraba ocasionando
disturbios en la vía pública, aparentemente bajo los efectos del alcohol o
alguna sustancia y molestando a transeúntes, por lo que rápidamente fue
identificado y demorado, tratándose de un mayor de 44 años de edad, quien
además, poseía entre sus prendas un arma blanca –machete-.el cual fue
secuestrado.
Posteriormente, alrededor de las 15:45 horas, llevaron a cabo el segundo
procedimiento, luego de observar a un joven a bordo de una bicicleta que se
encontraba visualizando detenidamente los domicilios de las inmediaciones de
calles Centeno y Rio Limay y quien al notar la presencia policial emprende su
huida por los pasillos del barrio denominado Piola, asimismo, arroja el rodado
en el que circulaba -estilo mountan bike rodado 29 de color rosado-; por lo que
fue secuestrado preventivamente a fin de determinar su procedencia.
De igual forma, por calles Neuquén y Vargas Gómez, en horas de la noche,
los mencionados efectivos advirtieron la presencia de una persona a bordo de
una bicicleta -Top Mega rodado 29- , quien al circular insultaba y molestaba a
transeúntes, por lo que rápidamente fue identificado y demorado, tratándose de
un mayor de edad, quien al momento del procedimiento, manifestó no contar con
ninguna documentación que acredite la propiedad del rodado.
En todos los casos, los demorados y los rodados secuestrados fueron
trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de
continuar con las diligencias de cada caso.