domingo, 14 de diciembre de 2025

En diferentes procedimientos, la Policía demoró a dos personas y secuestró dos bicicletas de dudosa procedencia y un machete

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, llevaron adelante en la jornada de ayer 13-12-25 diferentes procedimientos, logrando la demora de dos personas mayores de edad por ocasionar disturbios en la vía pública y en otras circunstancias secuestraron dos bicicletas de dudosa procedencia.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos por inmediaciones de calles 2 de Abril y Rafaela, luego de ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que un hombre se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia y molestando a transeúntes, por lo que rápidamente fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de 44 años de edad, quien además, poseía entre sus prendas un arma blanca –machete-.el cual fue secuestrado.

Posteriormente, alrededor de las 15:45 horas, llevaron a cabo el segundo procedimiento, luego de observar a un joven a bordo de una bicicleta que se encontraba visualizando detenidamente los domicilios de las inmediaciones de calles Centeno y Rio Limay y quien al notar la presencia policial emprende su huida por los pasillos del barrio denominado Piola, asimismo, arroja el rodado en el que circulaba -estilo mountan bike rodado 29 de color rosado-; por lo que fue secuestrado preventivamente a fin de determinar su procedencia.

De igual forma, por calles Neuquén y Vargas Gómez, en horas de la noche, los mencionados efectivos advirtieron la presencia de una persona a bordo de una bicicleta -Top Mega rodado 29- , quien al circular insultaba y molestaba a transeúntes, por lo que rápidamente fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de edad, quien al momento del procedimiento, manifestó no contar con ninguna documentación que acredite la propiedad del rodado.

En todos los casos, los demorados y los rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias de cada caso.