En diferentes procedimientos la Policía demoró a cinco personas, una de ellas con antecedentes policiales

En la jornada del sábado
27-12-25, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 1
y 2, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de
personas, en diferentes procedimientos, demoraron a cinco hombres.
El primer procedimiento se
concretó cerca de las 15:00 horas, dónde
los efectivos del G.R.I.M. I, fueron alertados por el S.I.S. 911 acerca de una
persona por calles Lavalle y Alberdi con aparentes intenciones delictivas, por
lo que de manera inmediata se dirigieron hacia el lugar, colaborando con ellos
el personal del Comando Patrulla, al llegar, lograron por calles Gral. Paz y
Alberdi, divisar e identificar a un hombre de 31 años de edad, quien entre sus
pertenencias llevaba un arma blanca -cuchillo-, y al no saber justificar su
accionar fue demorado, además, tras las primeras averiguaciones el mismo
resultó poseer antecedentes policiales.
De igual forma, alrededor de las
23:30 horas, el personal del G.R.I.M. II, realizando recorridas por calles
Medrano y Cuba, visualizaron a dos personas observando el interior de los
vehículos estacionados en el lugar, procediendo a la identificación de dos
hombres de 29 años de edad-, quienes no supieron justificar su presencia en la
zona, siendo demorados.
Por último, los efectivos del
G.R.I.M. II, fueron alertados vía radial acerca de dos personas merodeando y aparentemente con intenciones
delictivas, por calle Dumas y Avenida Independencia, por lo que tras dirigirse
hacia la zona, efectivamente divisaron a dos hombres, identificados de 36 y 37
años de edad, quienes al no poder justificar su presencia en el lugar fueron
demorados.
Las personas demoradas fueron trasladadas a las correspondientes comisarías jurisdiccionales, dónde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.