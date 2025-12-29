lunes, 29 de diciembre de 2025

En diferentes procedimientos la Policía demoró a cinco personas, una de ellas con antecedentes policiales

En la jornada del sábado 27-12-25, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 1 y 2, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a cinco hombres.

El primer procedimiento se concretó cerca de las 15:00 horas,  dónde los efectivos del G.R.I.M. I, fueron alertados por el S.I.S. 911 acerca de una persona por calles Lavalle y Alberdi con aparentes intenciones delictivas, por lo que de manera inmediata se dirigieron hacia el lugar, colaborando con ellos el personal del Comando Patrulla, al llegar, lograron por calles Gral. Paz y Alberdi, divisar e identificar a un hombre de 31 años de edad, quien entre sus pertenencias llevaba un arma blanca -cuchillo-, y al no saber justificar su accionar fue demorado, además, tras las primeras averiguaciones el mismo resultó poseer antecedentes policiales.

De igual forma, alrededor de las 23:30 horas, el personal del G.R.I.M. II, realizando recorridas por calles Medrano y Cuba, visualizaron a dos personas observando el interior de los vehículos estacionados en el lugar, procediendo a la identificación de dos hombres de 29 años de edad-, quienes no supieron justificar su presencia en la zona, siendo demorados.

Por último, los efectivos del G.R.I.M. II, fueron alertados vía radial acerca de dos personas   merodeando y aparentemente con intenciones delictivas, por calle Dumas y Avenida Independencia, por lo que tras dirigirse hacia la zona, efectivamente divisaron a dos hombres, identificados de 36 y 37 años de edad, quienes al no poder justificar su presencia en el lugar fueron demorados.

Las personas demoradas fueron trasladadas a las correspondientes comisarías jurisdiccionales, dónde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.

 