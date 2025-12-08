En la peregrinación hacia Itatí localizaron a un hombre buscado desde la Provincia del Chaco

La Policía de Corrientes colaboró con la Gendarmería Nacional en la localización de un hombre que era intensamente buscado desde la Provincia del En la jornada de ayer 07-12-25, efectivos policiales de la Unidad Regional I San Luis del Palmar, a cargo del Comisario Inspector TOLEDO MARCIAL, junto al personal de la Gendarmeria Nacional, lograron localizar a una persona que se encontraba desaparecida en la provincia del Chaco desde hace días atrás.
El procedimiento fue concretado en horas de la tarde, en circunstancias en que los mencionados efectivos, trabajando de manera mancomunada, se hallaban dirigiendo el tránsito y controlando la circulación de los peregrinos que se dirigían hacia la Basílica de Itatí, como así también a los demás automovilistas, lo que posibilito posteriormente localizar e identificar a ésta persona.
Al respecto se llevaron los tramites del caso y fue entregado a sus familiares.