En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por merodeo

Efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4, cerca de la media noche de hoy 06-12-25, realizando sus labores especificas demoraron a un hombre por merodeo.
El procedimiento fue realizado en la intersección de las Avenidas Raúl
Alfonsín y Pomar de nuestra Ciudad, donde observaron e identificaron a un
hombre – mayor de edad- quien no supo justificar su presencia en el lugar,
siendo demorado.
El hombre fue trasladado a la Comisaria Quinta Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor.