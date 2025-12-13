En tareas de prevención, la Policía demoró a dos personas por merodeo

En la madrugada de hoy 13-12-25, personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que se hallaban efectuando sus labores específicas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por Avenida El Maestro y calle Concordia observaron a dos personas que se encontraban merodeando, observando los vehículos estacionados en la vía pública, ocasionando intranquilidad a transeúntes.
Por tal motivo, a modo de
prevención, los uniformados procedieron a la identificación y posterior demora
de los mismos, tratándose de dos mayores de 25 y 27 años de edad.
Los demorados, fueron
trasladados hasta la Comisaria jurisdiccional correspondiente donde se llevan a
cabo las diligencias del caso.