sábado, 13 de diciembre de 2025

En tareas de prevención, la Policía demoró a dos personas por merodeo

En la madrugada de hoy 13-12-25, personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que se hallaban efectuando sus labores específicas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por Avenida El Maestro y calle Concordia observaron a dos personas que se encontraban merodeando, observando los vehículos estacionados en la vía pública, ocasionando intranquilidad a transeúntes.

Por tal motivo, a modo de prevención, los uniformados procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos, tratándose de dos mayores de 25 y 27 años de edad.

Los demorados, fueron trasladados hasta la Comisaria jurisdiccional correspondiente donde se llevan a cabo las diligencias del caso.