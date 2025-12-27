En tareas de prevención, la Policía demoró a un hombre por merodeo

En horas de la mañana de hoy 27-12-25, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, tras hallarse realizando recorridas de prevención fueron alertados que por calles Arequipa y Comodoro Rivadavia se encontraba merodeando un hombre, visualizando los domicilios de la zona, ocasionando intranquilidad a los vecinos.
Por tal motivo, a modo de prevención los uniformados
procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un
mayor de 35 años de edad.
El demorado, fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional séptima, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.