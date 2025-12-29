En un rápido accionar, la Policía aprehendió a un hombre que intentó cometer un hecho delictivo

En la mañana de ayer 28-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Séptima Urbana junto a sus pares del Comando Patrulla, luego de ser alertados y tras un rápido accionar, lograron aprehender a un hombre, momentos en que intentaba cometer un hecho delictivo.
El procedimiento se concretó por las avenidas Patagonia y Paysandú, cerca de las 11:00 horas, lugar donde un hombre de 39 años de edad a bordo de una motocicleta -marca Motomel 125cc.- aparentemente habría intentado sustraer las pertenencias de una mujer que circulaba en la zona, por lo que de manera inmediata los citados efectivos acudieron al lugar y junto a la ayuda de transeúntes procedieron a la aprehensión del mismo, también al secuestro preventivo del rodado en el que circulaba.
Con la intervención de la unidad fiscal en turno, el aprehendido junto a lo secuestrado fue traslado a la citada de dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.