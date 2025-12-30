Entrega de certificados a la 1ª Promoción de Suboficiales Técnicos en Seguridad Pública y Ciudadana, y misa en acción de gracias

COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL “SANTA CATALINA”
En el complejo Formativo Policial “Santa Catalina”, en la tarde de ayer 29-12-25, se realizó una misa en acción de gracias por la finalización de actividades del presente año y además, una entrega de certificados a la 1ª Promoción de Suboficiales que obtuvieron el título de Técnicos en Seguridad Pública y Ciudadana, donde los capellanes de la institución, presbíteros Ariel Caballero y Mario Lezcano, celebraron la misa a los cursantes de la Escuela Superior “Cnel. Genaro Beron de Astrada”.
La ceremonia fue presidida por la Sra. Subsecretaria de Seguridad Lic. Ingrid Jetter a quien
acompañaban, el Subsecretario de Gobierno Dr. Luis Bravo, el Subsecretario de
Seguridad Ciudadana Dr. Oscar Martínez, el Subjefe de Policía Crio. Gral.
Walter Dario Aceval y Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial; en la
oportunidad participaron 109 efectivos
policiales, entre personal de oficiales y suboficiales, quienes recibieron el título
de Técnicos en Seguridad Pública y Ciudadana.