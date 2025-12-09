Entró a robar en una escuela y terminó preso

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Octava Urbana fueron alertados en la madrugada de ayer 08-12-25, que en un establecimiento escolar habría ingresado un joven luego de violentar una de las ventanas del mismo.
Por tal motivo, con la premura del caso, los uniformados se dirigieron
hasta el lugar y tras un intenso rastrillaje lograron visualizar al presunto
autor y quien al notar la presencia policial intenta darse a la fuga pero tras
un rápido accionar lograron identificar y demorar al mismo por Avenida
Cazadores Correntinos entre calles Dumas y Milán, tratándose de un mayor de 25
años de edad, quien además poseía en su poder un vaso de aluminio, el cual
aparentemente habría sido sustraído recientemente del establecimiento.
Al respecto, la persona demorada y lo secuestrado fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.