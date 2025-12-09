martes, 9 de diciembre de 2025

Escapó de un operativo, agredió a Policías y terminó preso

En horas de la noche de ayer 08-12-25, efectivos policiales de la Unidad especial antiarrebatos, en momentos en que realizaban trabajos de control de vehiculos e identificacion de personas, en inmediaciones del Barrio Quinta Ferre, al intentar detener la marcha de un automóvil, su conductor haciendo caso omiso, intenta evadirlos siendo alcanzado y pese a ofrecer resistencia en todo momento, es demorado.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 21.00 horas, cuando encontrándose realizando sus labores de prevención, observaron a un automóvil –marca Volskwagen Voyage- conducido por un hombre mayor de edad, quien al notar la presencia policial, intenta evadir el control policial, siendo igualmente alcanzado por  calle Davalos e intersección con calle Yerbal.

En esa circunstancia, el hombre -de 30 años de edad- se mostró de manera hostil, profiriendo insultos, amenazas, y efectuando golpes a los policías, ademas incitaba a los transeúntes a evitar el procedimiento, no obstante, los efectivos proceden a su demora y al secuestro preventivo del rodado, acudiendo al lugar otros móviles en colaboración, asi mismo una mujer que seria pareja del conductor, habria lesionado a una de las mujeres policías, y tras lo cual habría huido del lugar.

El demorado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la Comisaría decimo primera urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.