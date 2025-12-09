Escapó de un operativo, agredió a Policías y terminó preso

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cerca de las 21.00 horas, cuando encontrándose
realizando sus labores de prevención, observaron a un automóvil –marca
Volskwagen Voyage- conducido por un hombre mayor de edad, quien al notar la
presencia policial, intenta evadir el control policial, siendo igualmente
alcanzado por calle Davalos e
intersección con calle Yerbal.
En esa circunstancia, el hombre
-de 30 años de edad- se mostró de manera hostil, profiriendo insultos,
amenazas, y efectuando golpes a los policías, ademas incitaba a los transeúntes
a evitar el procedimiento, no obstante, los efectivos proceden a su demora y al
secuestro preventivo del rodado, acudiendo al lugar otros móviles en
colaboración, asi mismo una mujer que seria pareja del conductor, habria
lesionado a una de las mujeres policías, y tras lo cual habría huido del lugar.
El demorado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la Comisaría decimo primera urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.