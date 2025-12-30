martes, 30 de diciembre de 2025

Extienden hasta el Viernes 16 de Enero del 2026 la Inscripción para la Escuela de Oficiales de la Policía de Corrientes

Desde el 11 de Diciembre del 2025, se encuentra abierta la Inscripción para los postulantes de ambos sexos, como aspirantes a cadetes de la “ XVI° Promoción de Oficiales de Policía -Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana”, de una duración de 4 años, en la División Escuela de Policía “Gral. José Francisco de San Martín”, dependiente del Instituto Superior de Formación Policial y SE EXTIENDE HASTA EL VIERNES 16 DE ENERO DEL 2026.

En esta oportunidad, las documentaciones requeridas (Cartilla de Inscripción y declaración jurada), se podrá obtener escaneando el QR que se encuentra en el documento PDF y Flayer adjunto y por medio del cual, se accederá a la descarga de los archivos correspondientes.

Ante cualquier consulta, podrán comunicarse al teléfono 379-4501497 (solo Llamadas).