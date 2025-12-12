Gendarmería intercepta camión con más de 1190 kilos de marihuana

Chaco – Puente General Belgrano:El estupefaciente estaba oculto entre cajones vacíos de frutas.
Por el hecho hay un ciudadano mayor de edad detenido, se secuestró un arma de fuego y 39 municiones.
El procedimiento es el resultado de la intervención de controles móviles, dinámicos y sorpresivos por parte de los efectivos del Escuadrón 51 “Fontana”.
En la mañana de hoy, gendarmes del Escuadrón 51 "Fontana", mientras efectuaban controles sobre la Ruta Nacional Nº 16, advirtió la aproximación de un camión en cercanías al Puente Gral. Belgrano que une las provincias de Chaco y Corrientes.
Al llevar a cabo el control físico, el personal observó expresiones dubitativas por parte del conductor denotando cierto estado de nerviosismo ante las preguntas de rigor de los uniformados. Dichas expresiones puso en alerta a los efectivos quienes llevaron a cabo una requisa más exhaustiva en la carga, hallando debajo de cajones vacíos de frutas 1.646 paquetes rectangulares.
Realizado el procedimiento narcotest se obtuvo resultado cromáticamente positivo para cannabis sativa (marihuana), arrojando un pesaje total de 1198 kilos 888 gramos.
La Unidad Fiscal Federal de Resistencia, dispuso el secuestro del estupefaciente como así también, de un arma de fuego, 39 municiones y la detención del conductor.