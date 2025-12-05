Gendarmes extrajeron paquetes con 13 kilos de marihuana sumergidos en el tanque de combustible de un auto

Al revisar el tanque de combustible, los uniformados encontraron 30 envoltorios que contenían la droga.
Finalmente, los efectivos decomisaron divisas y demás elementos de interés para la causa. Además, los involucrados quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737.
Integrantes de la Sección Seguridad Vial “Paso de Los Libres” dependiente del Escuadrón 7 detuvieron la marcha de un vehículo Volkswagen Gold Trend que estaba ocupado por dos hombres mayores de edad, los mismos viajaban con itinerario Misiones – Buenos Aires.
Al continuar con el registro del rodado, los funcionarios contaron con la asistencia del can de la Fuerza, el cual marcó la existencia de estupefacientes cuando pasó por la zona del asiento trasero, sector donde se encuentra el tanque de combustible.
Inmediatamente, los gendarmes informaron de lo sucedido a la Fiscalía Descentralizada de Paso de Los Libres, que orientó el traslado del operativo hacia el asiento de la Unidad para una requisa más exhaustiva.
En presencia de testigos, los efectivos abrieron el tambor y divisaron 30 paquetes envueltos en plástico hermético que estaban sumergidos en el líquido inflamable, los mismos contenían un total de 13 kilos 226 gramos de cannabis sativa.
Ante el hallazgo, la Fiscalía interviniente dispuso la incautación de la droga, el automóvil, dinero en efectivo (2.711.560 pesos argentinos, 143.700 guaraníes y dos dólares) y demás documentación importante para la causa. Mientras que, los involucrados quedaron detenidos.