General Paz: La Policía recuperó un novillo raza Bradford recientemente sustraído

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica de General Paz, en el marco de labores de investigación desplazadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras un efectivo rastrillaje logro recuperar un animal vacuno que habría sido denunciado como sustraído.
Los distintos trabajos de investigación en relación
a un hecho delictivo -supuesto abigeato-, posibilito que en un campo de esa
localidad recuperar un animal vacuno -novillo raza Bradford-, el cual habría
sido denunciado como sustraído.
Por tal motivo, el animal fue trasladado hasta la
citada dependencia policial donde se continúan con los trámites
correspondientes.