Goya: Investigan la muerte de una mujer que sufrió graves quemaduras

Efectivos Policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Goya en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones, llevan adelante actuaciones investigativas, luego de tomar conocimiento que el pasado 25-12-25, alrededor de las 14:00 horas, que en el Hospital local habría ingresado una mujer de apellido Ayala –mayor de edad-, con quemaduras, aparentemente tras resultar con lesiones en un accidente doméstico y las cuales finalmente le produjeron la muerte.
Conforme a las primeras averiguaciones efectuadas,
el hecho se habría producido en un inmueble ubicado por calle Haití al 300 de
esa ciudad, en circunstancias en que esta mujer habría intentado encender
brasas de carbón utilizando alcohol etílico, por causas que se tratan de
determinar y aparentemente de manera accidental, resultó con quemaduras en su
humanidad, por lo que fue auxiliada y trasladada al hospital de esa ciudad, y
posteriormente fue derivada al Hospital Vidal de esta ciudad capital, donde permaneció
internada hasta la jornada de ayer, donde lamentablemente su produjo su deceso.
Al respecto, se prosiguen con los trámites de rigor que corresponden.