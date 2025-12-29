Goya: La Policía recuperó tres motocicletas robadas

Los distintos trabajos llevados a
cabo, contaron con la colaboración de efectivos de las Comisarías cuarta y
quinta de Goya, en el marco de labores de investigación desplegados en relación
a la sustracción de una motocicleta –marca Guerrero Trip- del Barrio Pando de
esa ciudad.
En este sentido, se logró
identificar al presunto autor del hecho, tratándose de un hombre -mayor de
edad-, como así también determinar el lugar donde el rodado habría sido
negociado, estableciéndose que el mismo ya había sido vendido en la localidad
de Lavalle, tal es así que se constituyen al inmueble, lugar donde una persona
realizo la entrega del rodado en forma voluntaria, así mismo lograron recuperar
dos motocicletas más, los cuales se
presume que habrían sido producto de negocios de similares características,
careciendo de documentación.
Las motocicletas recuperadas fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.