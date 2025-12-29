lunes, 29 de diciembre de 2025

Goya: La Policía recuperó tres motocicletas robadas

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito sexta de Goya, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, finalmente lograron recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída y que habría sido vendida, y otras dos que también fueran negociadas las cuales carecían de documentación.

Los distintos trabajos llevados a cabo, contaron con la colaboración de efectivos de las Comisarías cuarta y quinta de Goya, en el marco de labores de investigación desplegados en relación a la sustracción de una motocicleta –marca Guerrero Trip- del Barrio Pando de esa ciudad.

En este sentido, se logró identificar al presunto autor del hecho, tratándose de un hombre -mayor de edad-, como así también determinar el lugar donde el rodado habría sido negociado, estableciéndose que el mismo ya había sido vendido en la localidad de Lavalle, tal es así que se constituyen al inmueble, lugar donde una persona realizo la entrega del rodado en forma voluntaria, así mismo lograron recuperar dos  motocicletas más, los cuales se presume que habrían sido producto de negocios de similares características, careciendo de documentación.

Las motocicletas recuperadas fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.