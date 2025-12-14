Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la madrugada de ayer 13-12-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito 6ta de Goya, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos, visualizaron por inmediaciones de calles Tucumán y Alemania de esa ciudad, a dos jóvenes a bordo de dos motocicletas (una empujando a la otra) y quienes al notar la presencia policía intentan darse a la fuga, pero tras un rápido accionar de los uniformados, lograron demorar a los mismos.
Posteriormente, continuando con la línea investigativa, se pudo
determinar que una de las motocicletas habría sido recientemente sustraída por
calles Alberdi casi Caá Guazú.
Por tal motivo, las motocicletas secuestradas y los demorados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.