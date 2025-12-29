lunes, 29 de diciembre de 2025

Hallaron sin vida a un hombre que intensamente buscado en Goya

En la jornada de ayer 28-12-25, lamentablemente fue hallada en aguas del Rio Paraná, el cuerpo sin vida de un hombre identificado como ALBARENGA DIEGO ALBERTO de 40 años de edad, que estaba siendo intensamente buscado por la Policía.

Cabe señalar que el mismo se había ausentado de su hogar en la Ciudad de Bella Vista, (solicitud enviada oportunamente desde el Departamento de relaciones institucionales mediante la 2da ampliación de gacetilla sábado 27-12-25), desde que se tomó conocimiento, diferentes áreas de la Policía activaron el protocolo de búsqueda y diversos trabajos operativos, y contando con la colaboración de personal de Prefectura Naval Argentina, bomberos voluntarios, entre otros.

En este marco, en la mañana de ayer 28-12-25, se tomó conocimiento por parte de un pescador, que habría hallado el cuerpo sin vida de una persona en aguas del Rio Paraná en cercanías de la Isla Pastoril y Punta Rubio Cruz de los Milagros, dando aviso a personal de Prefectura Naval Argentina, quienes una vez en el lugar y tras los distintos trabajos correspondientes lograron determinar que lamentablemente se trataría de este que estaba siendo intensamente buscado.

Al respecto, por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo del mismo fue trasladado hasta la morgue judicial a fin de efectuar la correspondiente autopsia médico legal y determinar fehacientemente la causa del deceso; en tanto en la Comisaría de Distrito Primera de Bella Vista se prosigue con las diligencias del caso, con conocimiento de las autoridades judiciales en turno.