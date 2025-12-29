Hallaron sin vida a un hombre que intensamente buscado en Goya

Cabe señalar que el mismo se había ausentado de su
hogar en la Ciudad de Bella Vista, (solicitud enviada oportunamente desde el
Departamento de relaciones institucionales mediante la 2da ampliación de
gacetilla sábado 27-12-25), desde que se tomó conocimiento, diferentes áreas de
la Policía activaron el protocolo de búsqueda y diversos trabajos operativos, y
contando con la colaboración de personal de Prefectura Naval Argentina,
bomberos voluntarios, entre otros.
En este marco, en la mañana de ayer 28-12-25, se
tomó conocimiento por parte de un pescador, que habría hallado el cuerpo sin
vida de una persona en aguas del Rio Paraná en cercanías de la Isla Pastoril y
Punta Rubio Cruz de los Milagros, dando aviso a personal de Prefectura Naval
Argentina, quienes una vez en el lugar y tras los distintos trabajos
correspondientes lograron determinar que lamentablemente se trataría de este
que estaba siendo intensamente buscado.
Al respecto, por disposición de las autoridades
judiciales, el cuerpo del mismo fue trasladado hasta la morgue judicial a fin
de efectuar la correspondiente autopsia médico legal y determinar
fehacientemente la causa del deceso; en tanto en la Comisaría de Distrito
Primera de Bella Vista se prosigue con las diligencias del caso, con
conocimiento de las autoridades judiciales en turno.