Intensos operativos de contralor en Santa Lucía, Bella Vista y Mercedes

*SANTA LUCIA*
En esta localidad, se llevaron a cabo en distintos puntos, control vehicular y de personas a través de una marcada presencia policial y móviles de la zona. En cuya oportunidad se secuestraron preventivamente varias motocicletas por falta de documentaciones y la demora de algunas personas en averiguación de antecedentes. En éste lugar estuvo el Señor Jefe de Policía junto al Director de Coordinación e Interior, quienes acompañaron al personal policial que estuvieron emplazados en el lugar.
*BELLA VISTA*
Idéntico accionar se llevó adelante en la ciudad de Bella Vista, donde también se desplegaron en forma conjunta tareas de prevención y contralor por parte del personal de las distintas dependencias del lugar. En dicha labor estuvo supervisando el Jede de policía y el Director de Coordinación e Interior.
*MERCEDES*
Por su parte, el Sub jefe de Policía, junto al Director de la Unidad III de Curuzu Cuatia, realizaron operativos de control de vehículos e identificación de personas en distintos lugares estratégicos de la ciudad, oportunidad en que demoraron a varias personas y secuestraron diferentes rodados, ya que sus ocupantes, al momento del procedimiento no contaban con documentaciones que acredite la propiedad.