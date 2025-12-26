viernes, 26 de diciembre de 2025

Intensos operativos de contralor en Santa Lucía, Bella Vista y Mercedes

El pasado martes en horas de la noche en forma simultanea se llevaron adelante operativos de prevención y contralor en el interior provincial, más precisamente en zonas de Santa Lucia, Bella Vista y Mercedes, donde estuvieron supervisando el accionar desplegado, el Jefe de Policía Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Sub jefe Comisario General Walter Darío Aceval y el Director General de Coordinación e Interior Comisario General Héctor Daniel Gauna.

*SANTA LUCIA*

En esta localidad, se llevaron a cabo en distintos puntos, control vehicular y de personas a través de una marcada presencia policial y móviles de la zona. En cuya oportunidad se secuestraron preventivamente varias motocicletas por falta de documentaciones y la demora de algunas personas en averiguación de antecedentes. En éste lugar estuvo el Señor Jefe de Policía junto al Director de Coordinación e Interior, quienes acompañaron al personal policial que estuvieron emplazados en el lugar. 

*BELLA VISTA* 

Idéntico accionar se llevó adelante en la ciudad de Bella Vista, donde también se desplegaron en forma conjunta tareas de prevención y contralor por parte del personal de las distintas dependencias del lugar. En dicha labor estuvo supervisando el Jede de policía y el Director de Coordinación e Interior.

*MERCEDES*

 Por su parte, el Sub jefe de Policía, junto al Director de la Unidad III de Curuzu Cuatia, realizaron operativos de control de vehículos e identificación de personas en distintos lugares estratégicos de la ciudad, oportunidad en que demoraron a varias personas y secuestraron diferentes rodados, ya que sus ocupantes, al momento del procedimiento no contaban con documentaciones que acredite la propiedad.