Intensos operativos de contralor, hay varios demorados y motos secuestradas

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la tarde del sábado 27-12-25, efectivos policiales del Comando Patrulla -Móvil y Motorizada-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de las Comisarias 1ra., 3ra. y zonas aledañas.
Los operativos de control de vehículos e identificación de personas, dieron inicio alrededor de las 17:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 18:30 horas aproximadamente, oportunidad en que procedieron a la identificación de 13 personas quienes se desplazaban en sus respectivos vehículos de los cuales una vez acreditado su propiedad continuaron su marcha con normalidad.