Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la madrugada del 05-12-25 efectivos Policiales de la Comisaría Vigésima Primera Urbana y con la valiosa colaboración del personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas; Comando Patrulla, Patrulla Motorizada; G.R.I.M II, IV y V, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la citada Comisaria y zonas aledañas.
Los operativos planificados, dieron inicio alrededor de las 04:00 horas,
extendiéndose hasta pasadas las 05:45 horas aproximadamente, oportunidad en que
se procedió a la demora de diez personas para averiguación de sus antecedentes;
Asimismo, efectuaron el control y verificación de diferentes rodados.
Las personas demoradas y los rodados secuestrados preventivamente, fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continúan con las diligencias y trámites de cada caso.