Itá Ibaté: Ciclistas misioneros que iban hacia Itatí fueron atropellados por un colectivo

Según la información preliminar
obtenida, el sinestro habría ocurrido cerca de las 22:00 horas, donde por causas y circunstancias que
se investigan habrían colisionado un colectivo, conducido por un hombre – de 25
años de edad- y dos bicicletas guiadas por una mujer – de 30 años de edad- y un
hombre – de 37 años de edad-, por lo que, posteriormente fueron auxiliados,
siendo la mujer trasladada al hospital de Berón de Astrada y el hombre
–ciclista- al Hospital Escuela de la
ciudad de Corrientes Capital, donde se determinó posteriormente que ambos poseen lesiones de carácter grave.
En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia.