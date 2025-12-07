domingo, 7 de diciembre de 2025

Itá Ibaté: Ciclistas misioneros que iban hacia Itatí fueron atropellados por un colectivo

En la noche de ayer 06-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Berón de Astrada, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12 al kilómetro 1.173 aproximadamente, el cual tuvo como protagonistas a un colectivo y dos bicicletas, resultando los ciclistas con lesiones de carácter grave.

Según la información preliminar obtenida, el sinestro habría ocurrido cerca de las 22:00  horas, donde por causas y circunstancias que se investigan habrían colisionado un colectivo, conducido por un hombre – de 25 años de edad- y dos bicicletas guiadas por una mujer – de 30 años de edad- y un hombre – de 37 años de edad-, por lo que, posteriormente fueron auxiliados, siendo la mujer trasladada al hospital de Berón de Astrada y el hombre –ciclista-  al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes Capital, donde se determinó posteriormente que ambos  poseen lesiones de carácter grave.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia.