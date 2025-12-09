Itatí: Conducia una camioneta en estado de ebriedad y fue demorado por la Policía

En horas de la tarde de antes de ayer 07-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, en momentos en que realizaban sus labores de prevención en dicha localidad, observaron y demoraron a un hombre que se encontraba conduciendo una camioneta, en zigzag, y quien se encontraba en evidente estado alcohólico.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando en horas de la tarde, en inmediaciones de
calles Castor de Leon y Niella, procedieron a la identificación de un hombre de
54 años de edad, quien se hallaba conduciendo una camioneta –marca Fiat
Estrada-, y habría colisionado con otro rodado estacionado, ante lo cual y al
notar que este hombre habría ingerido algun tipo de bebidas alcoholicas, procedieron
a su demora preventiva.
El demorado junto al rodado
fueron trasladados a la citada dependencia policial, a fin de proseguir con los
tramites administrativos que corresponden.