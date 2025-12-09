martes, 9 de diciembre de 2025

Itatí: Conducia una camioneta en estado de ebriedad y fue demorado por la Policía

En horas de la tarde de antes de ayer 07-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, en momentos en que realizaban sus labores de prevención en dicha localidad, observaron y demoraron a un hombre que se encontraba conduciendo una camioneta, en zigzag, y quien se encontraba en evidente estado alcohólico.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando en horas de la tarde, en inmediaciones de calles Castor de Leon y Niella, procedieron a la identificación de un hombre de 54 años de edad, quien se hallaba conduciendo una camioneta –marca Fiat Estrada-, y habría colisionado con otro rodado estacionado, ante lo cual y al notar que este hombre habría ingerido algun tipo de bebidas alcoholicas, procedieron a su demora preventiva.

El demorado junto al rodado fueron trasladados a la citada dependencia policial, a fin de proseguir con los tramites administrativos que corresponden.