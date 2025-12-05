Itatí: Demoraron a un sujeto que amenazaba a su familia con un cuchillo

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con los padres del individuo, quienes manifestaron que su hijo estaba bajo los efectos de estupefacientes y/o alcohol. Sin embargo, la madre se negó a permitir el ingreso de la policía al domicilio.
Horas después, la misma madre volvió a llamar a la policía, solicitando su presencia para que se llevaran a su hijo, quien seguía provocando disturbios y tenía un cuchillo en la mano.
El móvil de la fuerza regresó al lugar y, con la autorización de la madre, ingresó al domicilio y demoró al individuo, identificado como Facundo Manuel. A., de 29 años, quien tenía en su poder un cuchillo tipo cocinero.
Se inició una actuación contravencional por supuesta infracción al Artículo 48 y 75 del Código de Faltas de la Provincia de Corrientes, por desórdenes públicos y portación ilegal de armas.