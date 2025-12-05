viernes, 5 de diciembre de 2025

Itatí: Demoraron a un sujeto que amenazaba a su familia con un cuchillo

Personal policial de la Comisaría Distrito Itatí demoró a una persona, que promovía disturbios en una casa e incluso amenazaba a sus propios padres con un cuchillo. Durante la madrugada de ayer 04-12-25, la Policía recibió el llamado telefónico de una ciudadana que informaba que su hermano se encontraba en estado agresivo y discutiendo con sus padres en su domicilio del Barrio Bid, en la localidad de Itatí.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con los padres del individuo, quienes manifestaron que su hijo estaba bajo los efectos de estupefacientes y/o alcohol. Sin embargo, la madre se negó a permitir el ingreso de la policía al domicilio.

Horas después, la misma madre volvió a llamar a la policía, solicitando su presencia para que se llevaran a su hijo, quien seguía provocando disturbios y tenía un cuchillo en la mano.

El móvil de la fuerza regresó al lugar y, con la autorización de la madre, ingresó al domicilio y demoró al individuo, identificado como Facundo Manuel. A., de 29 años, quien tenía en su poder un cuchillo tipo cocinero.

Se inició una actuación contravencional por supuesta infracción al Artículo 48 y 75 del Código de Faltas de la Provincia de Corrientes, por desórdenes públicos y portación ilegal de armas.