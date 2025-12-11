Itatí: Detienen a un joven con pedido de captura

Efectivos de la Comisaría de Diatrito Itatí, bajo la supervision de su jefe Comisario Inspector GAUNA CRISTIAN, en el marco de labores de investigación desplazadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras un efectivo rastrillaje logro en la mañana de hoy 11-12-25 la aprehensión de un joven que registraría pedido de captura.
Los distintos trabajos de investigación en relación a un hecho -supuesta infracción a la Ley N°25.087-, posibilito localizar y aprehender a un joven de 23 años de edad, quien aparentemente estaría vinculado a la causa que se investiga.
Por tal motivo, el joven fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los trámites correspondientes.