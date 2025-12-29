Ituzaingó: Demoran a cuatro hombres y secuestran carne faenada clandestinamente

En la mañana de ayer 28-12-25, alrededor de las 11:30 horas, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, momentos en que realizaba controles vehiculares sobre Ruta Provincial Nº 22, a unos 7 kilómetros de Villa Olivari, detuvieron la marcha de una camioneta -marca Ford modelo Ranger-, que aparentemente transportaba carne vacuna.
Tras verificar la carga, los efectivos constataron
que se trataba de una vaca faenada, sin que los ocupantes del vehículo pudieran
acreditar guía de traslado ni habilitación para el transporte de productos
cárnicos, cabe mencionar que en el rodado se desplazaban cuatro hombres mayores
de edad.
Al respecto estos hombres, fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias de rigor, además intervino la Fiscalía de Ituzaingó, dando inicio a actuaciones judiciales por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, además del secuestro y posterior desnaturalización de la carne incautada.