Ituzaingó: Entro a robar en un campo y terminó preso

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando cerca de las 15.00horas, toman conocimiento de movimientos en
una zona donde días se habría producido una faena clandestina, ante lo cual de
forma inmediata se dirigen al lugar.
Tal es así, que al constituirse al lugar y tras un
rastrillaje logran hallar oculto en una zona de abundante vegetación, un
automóvil –marca Volskwagen Gol- y en cercanías de allí, divisaron y demoraron
a un hombre –mayor de edad-, que al notar la presencia policial intentó
alejarse del lugar; así mismo entre sus pertenencias hallaron y secuestraron un
cuchillo tipo facón, un monocular, una bolsa arpillera, un teléfono celular y
dinero en efectivo.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.