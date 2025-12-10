miércoles, 10 de diciembre de 2025

Ituzaingó: Entro a robar en un campo y terminó preso

En horas de la tarde del pasado sábado, efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de Ituzaingó en conjunto con personal de Seguridad vial, tras ser alertados por un hombre, que habría visto movimientos extraños en un campo en la zona de San Borgita, finalmente demoraron a un sujeto y secuestraron un automóvil, un cuchillo, un monocular, entre otras cosas.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 15.00horas, toman conocimiento de movimientos en una zona donde días se habría producido una faena clandestina, ante lo cual de forma inmediata se dirigen al lugar.

Tal es así, que al constituirse al lugar y tras un rastrillaje logran hallar oculto en una zona de abundante vegetación, un automóvil –marca Volskwagen Gol- y en cercanías de allí, divisaron y demoraron a un hombre –mayor de edad-, que al notar la presencia policial intentó alejarse del lugar; así mismo entre sus pertenencias hallaron y secuestraron un cuchillo tipo facón, un monocular, una bolsa arpillera, un teléfono celular y dinero en efectivo.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.