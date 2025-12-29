Ituzaingó: Hallaron los cuerpos sin vida de dos hombres que se ahogaron en el Río Paraná

En la mañana de ayer 28-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tercera de Ituzaingó, tomaron conocimiento del hallazgo de los cuerpos sin vida de dos hombres que habrían desaparecido de la superficie acuática en la víspera.
Cabe recordar, que en la tarde de ayer, dos personas
de 23 y 35 años de edad, tras ingresar aparentemente a refrescarse en las aguas
del río Paraná sobre la bajada de calle 12, en el barrio La Florida, por causas
y circunstancias que se desconocen, habrían desaparecido de la superficie
acuática. Por lo que, el personal de la Prefectura Naval Argentina, realizó la
búsqueda con buzos tácticos y en la mañana de hoy hallaron ambos cuerpos sin
vida.
Con la intervención de la unidad fiscal en turno, en la citada dependencia continuaron con los trámites de rigor.