domingo, 7 de diciembre de 2025

Ituzaingó: La Policía demoró a un hombre que causaba disturbios en la vía pública

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, en la jornada de ayer 06-12-25, realizando sus patrullajes de prevención y tras ser alertados vía radial, demoraron a un hombre que causaba disturbios en la vía pública, y tras realizar las primeras averiguaciones resultó que el mismo posee dos pedidos de captura vigente.

El procedimiento fue realizado cerca de las 12:00horas, cuando los citados efectivos fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, acerca de una persona ocasionando disturbios en la vía pública en inmediaciones del barrio San Jorge de la citada localidad, por lo que, de manera inmediata acuden a la zona, observando e identificando al mismo, siendo – mayor de edad-, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad y entre sus pertenencias llevaba tres teléfonos celulares y un ventilador, cosas que no supo justificar su propiedad y/o procedencia, además, tras las primeras averiguaciones resultó que el mismo registraría dos pedidos de captura vigente.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.