Ituzaingó: La Policía demoró a un hombre que causaba disturbios en la vía pública

Efectivos policiales de la Unidad
Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, en la jornada de ayer
06-12-25, realizando sus patrullajes de prevención y tras ser alertados vía
radial, demoraron a un hombre que causaba disturbios en la vía pública, y tras
realizar las primeras averiguaciones resultó que el mismo posee dos pedidos de
captura vigente.
El procedimiento fue realizado
cerca de las 12:00horas, cuando los citados efectivos fueron alertados por el
Sistema Integral de Seguridad 911, acerca de una persona ocasionando disturbios
en la vía pública en inmediaciones del barrio San Jorge de la citada localidad,
por lo que, de manera inmediata acuden a la zona, observando e identificando al
mismo, siendo – mayor de edad-, quien se encontraba en aparente estado de
ebriedad y entre sus pertenencias llevaba tres teléfonos celulares y un
ventilador, cosas que no supo justificar su propiedad y/o procedencia, además,
tras las primeras averiguaciones resultó que el mismo registraría dos pedidos
de captura vigente.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.