Ituzaingó: La Policía recuperó un caballo que fue robado en Isla Apipé Chico

Efectivos policiales de la Unidad
especial de seguridad rural y ecológica de Ituzaingó, en momentos en que
de prevención, en zona de la Costa, sorprendieron a unas personas a bordo de
una canoa que llevaban un equino y que se presume que intentaban sustraerlo.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando patrullaban la costa, divisan una canoa con
tres hombres remolcando un caballo a nado, desde Isla Apipé Chico, en
inmediaciones de la Reserva Ecológica Yacyretá (zona “La Mosca”), quienes al
advertir la presencia policial, huyen y abandonaron al animal equino.
El caballo fue secuestrado preventivamente y quedó en resguardo policial mientras se investiga su procedencia, dando intervención a la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.