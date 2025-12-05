viernes, 5 de diciembre de 2025

Ituzaingó: La Policía recuperó un caballo que fue robado en Isla Apipé Chico

Efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de Ituzaingó, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, en zona de la Costa, sorprendieron a unas personas a bordo de una canoa que llevaban un equino y que se presume que intentaban sustraerlo.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando patrullaban la costa, divisan una canoa con tres hombres remolcando un caballo a nado, desde Isla Apipé Chico, en inmediaciones de la Reserva Ecológica Yacyretá (zona “La Mosca”), quienes al advertir la presencia policial, huyen y abandonaron al animal equino.

El caballo fue secuestrado preventivamente y quedó en resguardo policial mientras se investiga su procedencia, dando intervención a la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.