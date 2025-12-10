miércoles, 10 de diciembre de 2025

Juan Pablo Valdés asumió como nuevo Gobernador de Corrientes y reemplazó a su hermano tras ocho años de mandato

En el marco de la tradicional Asamblea Legislativa, se realizó el juramento del nuevo Gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.  Luego, realizó dicho trámite formal el vicegobernador Pedro Braillard Poccard. Nacido en Ituzaingó, Juan Pablo Valdés tiene 42 años, es abogado y pertenece a una familia con tradición política en el radicalismo correntino.

Juan Pablo Valdés juró como gobernador de la provincia de Corrientes. por medio de un acto de asunción que se llevó adelante este miércoles por la tarde en el recinto de la Legislatura.

De esa manera, el exintendente de Ituzaingó reemplaza a su hermano Gustavo que durante ocho años consecutivos supo ser el titular del Ejecutivo Provincial.

En su primer discurso como gobernador, Juan Pablo Valdés aseguró que "Corrientes tiene por delante un futuro provisorio" y, a la vez, destacó que "tenemos las finanzas ordenadas, paz social y la calidad humana de la gente".

Al mismo tiempo, remarcó que "el futuro nos exige una infraestructura acorde a los objetivos que nos fijamos". Además, adelantó que trabajará para que haya "un Estado que escuche, resuelva los problemas y esté presente".

Entre sus ejes políticos, adelantó que apuntará, entre otras cuestiones, a la transformación digital en las áreas de salud, seguridad y educación. 

"Vamos a hacer una gestión centrada en las personas y apoyando a los que más necesitan", enfatizó el flamante gobernador correntino.   

Luego, afirmó: "Dije en campaña que tenemos experiencia y es la que adquirí en estos años en la Municipalidad de Ituzaingó. Y que tenemos equipo: por eso voy a apelar a la experiencia del equipo que acompañó a Gustavo en estos años y también de algunos Intendentes que terminan sus mandatos".

Del acto, además del saliente gobernador Gustavo Valdés, participaron los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de Misiones, Hugo Passalaqcua; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.  También se hizo presente la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani. En tanto, en representación de la Republica del Paraguay participó el vicepresidente Pedro Alliana.