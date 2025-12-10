Juan Pablo Valdés asumió como nuevo Gobernador de Corrientes y reemplazó a su hermano tras ocho años de mandato

Juan Pablo Valdés juró como
gobernador de la provincia de Corrientes. por medio de un acto de asunción que
se llevó adelante este miércoles por la tarde en el recinto de la Legislatura.
De esa manera, el exintendente de
Ituzaingó reemplaza a su hermano Gustavo que durante ocho años consecutivos
supo ser el titular del Ejecutivo Provincial.
En su primer discurso como
gobernador, Juan Pablo Valdés aseguró que "Corrientes tiene por delante un
futuro provisorio" y, a la vez, destacó que "tenemos las finanzas
ordenadas, paz social y la calidad humana de la gente".
Al mismo tiempo, remarcó que
"el futuro nos exige una infraestructura acorde a los objetivos que nos
fijamos". Además, adelantó que trabajará para que haya "un Estado que
escuche, resuelva los problemas y esté presente".
Entre sus ejes políticos,
adelantó que apuntará, entre otras cuestiones, a la transformación digital en
las áreas de salud, seguridad y educación.
"Vamos a hacer una gestión
centrada en las personas y apoyando a los que más necesitan", enfatizó el
flamante gobernador correntino.
Luego, afirmó: "Dije en
campaña que tenemos experiencia y es la que adquirí en estos años en la
Municipalidad de Ituzaingó. Y que tenemos equipo: por eso voy a apelar a la
experiencia del equipo que acompañó a Gustavo en estos años y también de algunos
Intendentes que terminan sus mandatos".
Del acto, además del saliente
gobernador Gustavo Valdés, participaron los gobernadores de Chaco, Leandro
Zdero; de Misiones, Hugo Passalaqcua; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También se hizo presente la vicegobernadora
de Entre Ríos, Alicia Aluani. En tanto, en representación de la Republica del
Paraguay participó el vicepresidente Pedro Alliana.