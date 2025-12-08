Juan Pujol: Motociclista murió tras chocar contra un automóvil

En horas de la madrugada de hoy, 08 de diciembre de 2025, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Juan Pujol intervinieron en un siniestro vial ocurrido en la intersección de las Rutas Provinciales N.º 129 y 79.
De acuerdo con la información inicial, el hecho se registró aproximadamente a las 00:10, cuando una motocicleta Benelli TRK 502X, conducida por un hombre de 61 años, habría colisionado contra la parte trasera de un automóvil Renault Logan, cuyo conductor se encontraba disminuyendo la velocidad al aproximarse a un control policial instalado en la zona.
Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado de urgencia al hospital local, donde minutos más tarde se confirmó su lamentable fallecimiento.
En la dependencia policial correspondiente se llevan adelante las diligencias de rigor, con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación en turno, a fin de establecer las causas y circunstancias del trágico hecho.
Fuente: www.diarioepoca.com