Juraron los nuevos Ministros del Gabinete del gobernador Juan Pablo Valdés

El gobernador Juan Pablo Valdés
tomó juramento a los ministros que integrarán el nuevo Gabinete provincial. El
acto tuvo lugar en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno a las 11 horas.
Los nombres confirmados por Radio
Dos, con los respectivos decretos, son:
Ministro de Coordinación y
Planificación: Carlos Vignolo
Ministro secretario General de la
Gobernación: Juan Pablo Fornaroli
Ministro de Salud: Emilio Lanari
Ministro de Hacienda: Marcelo
Rivas Piasentini (continúa)
Ministro de Educación: Ana Miño
Ministro de Desarrollo Social:
José Irigoyen
Ministro de Turismo: Juan Enrique
Braillard Poccard
Ministro de Obras Públicas: Jorge
Meza
Ministro de Producción: Walter
Chávez
Ministerio de Seguridad: Adán
Gaya
Ministerio de Tecnología: Luciano
Cabrera
Ministerio de Industria: Mariel
Gabur (continúa)
Ministerio de Justicia: Juan José
López Desimoni (continúa)
Fiscal de Estado: Horacio Ortega
A tales nombres se suman otras
confirmaciones como ser la de Lourdes Sánchez en el Instituto de Cultura y de
Pablo Cuenca en la DPEC.
Voces de los ministros, tras la
jura:
El ministro de Justicia, Juan
José López Desimoni, quien continúa en el mismo ministerio, expresó:
"estamos dispuestos a acompañar esta nueva etapa con Juan Pablo Valdés,
para continuar este ciclo éxitos de Gustavo Valdés".
Por su parte, el Ministro
secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, expuso:
"seguiremos analizando cuál es el trabajo que hizo el doctor Vignolo, qué
es lo que implementaremos nosotros desde nuestro lugar"; y manifestó:
"Juan Pablo y yo venimos con un arraigo municipalista muy fuerte, a partir
de eso tenemos que trabajar para fortalecer a nuestros intendentes y atender
las demandas sociales".
A su vez, la ministra de
Educación, Ana Miño, remarcó: "se viene un desafío importante, a trabajar
con mucho compromiso, poner el alma y el cuerpo en todo este trabajo y
acompañar la gestión de Juan Pablo".
Asimismo, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, dijo: "estamos con las mismas ganas, las mismas fuerzas y compromiso de trabajar ahora con Juan Pablo, para la seguridad de todos los correntinos".
Al mismo tiempo, el ministro de
Desarrollo Social, José Irigoyen, indicó: "hay muchísimas necesidades por
la época que vivimos, hoy nos toca asumir este desafío, trabajar para que la
gestión de gobierno esté carca de los correntinos, ese va a ser nuestro
compromiso".
Por su parte, el ministro de
Hacienda, Gustavo Rivas Piacentini, quien continúa en su cargo, señaló:
"estamos iniciando otro periodo más de gestión, vamos a seguir trabajando
en ese sentido".
Del posible bono de fin de año,
el ministro remarcó: "hay que ser cautelosos y esperar la aprobación del
presupuesto".
Fuente: www.radiodos.com.ar