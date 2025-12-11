jueves, 11 de diciembre de 2025

Juraron los nuevos Ministros del Gabinete del gobernador Juan Pablo Valdés

EN CASA DE GOBIERNO
El gobernador Juan Pablo Valdés tomó juramento a los ministros que integrarán el nuevo Gabinete provincial. El acto, en el marco de una considerable cantidad de gente, tuvo lugar en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.  Hay algunas continuidades y también algunas sorpresas.

Los nombres confirmados por Radio Dos, con los respectivos decretos, son:

Ministro de Coordinación y Planificación: Carlos Vignolo

Ministro secretario General de la Gobernación: Juan Pablo Fornaroli

Ministro de Salud: Emilio Lanari

Ministro de Hacienda: Marcelo Rivas Piasentini (continúa)

Ministro de Educación: Ana Miño

Ministro de Desarrollo Social: José Irigoyen 

Ministro de Turismo: Juan Enrique Braillard Poccard

Ministro de Obras Públicas: Jorge Meza

Ministro de Producción: Walter Chávez

Ministerio de Seguridad: Adán Gaya

Ministerio de Tecnología: Luciano Cabrera

Ministerio de Industria: Mariel Gabur (continúa)

Ministerio de Justicia: Juan José López Desimoni (continúa)

Fiscal de Estado: Horacio Ortega

A tales nombres se suman otras confirmaciones como ser la de Lourdes Sánchez en el Instituto de Cultura y de Pablo Cuenca en la DPEC.

Voces de los ministros, tras la jura:

El ministro de Justicia, Juan José López Desimoni, quien continúa en el mismo ministerio, expresó: "estamos dispuestos a acompañar esta nueva etapa con Juan Pablo Valdés, para continuar este ciclo éxitos de Gustavo Valdés".

Por su parte, el Ministro secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, expuso: "seguiremos analizando cuál es el trabajo que hizo el doctor Vignolo, qué es lo que implementaremos nosotros desde nuestro lugar"; y manifestó: "Juan Pablo y yo venimos con un arraigo municipalista muy fuerte, a partir de eso tenemos que trabajar para fortalecer a nuestros intendentes y atender las demandas sociales".

A su vez, la ministra de Educación, Ana Miño, remarcó: "se viene un desafío importante, a trabajar con mucho compromiso, poner el alma y el cuerpo en todo este trabajo y acompañar la gestión de Juan Pablo".

Asimismo, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, dijo: "estamos con las mismas ganas, las mismas fuerzas y compromiso de trabajar ahora con Juan Pablo, para la seguridad de todos los correntinos".

Al mismo tiempo, el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, indicó: "hay muchísimas necesidades por la época que vivimos, hoy nos toca asumir este desafío, trabajar para que la gestión de gobierno esté carca de los correntinos, ese va a ser nuestro compromiso".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Gustavo Rivas Piacentini, quien continúa en su cargo, señaló: "estamos iniciando otro periodo más de gestión, vamos a seguir trabajando en ese sentido".

Del posible bono de fin de año, el ministro remarcó: "hay que ser cautelosos y esperar la aprobación del presupuesto".

Fuente: www.radiodos.com.ar