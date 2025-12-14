La Policía demoró a dos personas por merodeo

Personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, llevaron adelante recorridas de prevención en sus sectores designados, logrando de esta manera y en distintas circunstancias la demora de dos personas mayores de edad, quienes se encontraban merodeando, observando los vehículos estacionados en la vía pública y ocasionando intranquilidad a transeúntes.
El primer procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos el
viernes 12-12-25, por parte del GRIM N° 3, por Calles Uruguay y 9 de Julio,
siendo el demorado un mayor de 35 años de edad, quien además –según las
investigaciones efectuadas- poseía antecedentes por delitos contra la
propiedad.
La segunda persona fue demorada por efectivos del GRIM II, más
precisamente por Calles
508 y Turín, lugar donde fue identificado un mayor de 24 años de edad.
En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.