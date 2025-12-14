domingo, 14 de diciembre de 2025

La Policía demoró a dos personas por merodeo

Personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, llevaron adelante recorridas de prevención en sus sectores designados, logrando de esta manera y en distintas circunstancias la demora de dos personas mayores de edad, quienes se encontraban merodeando, observando los vehículos estacionados en la vía pública y ocasionando intranquilidad a transeúntes.

El primer procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos el viernes 12-12-25, por parte del GRIM N° 3, por Calles Uruguay y 9 de Julio, siendo el demorado un mayor de 35 años de edad, quien además –según las investigaciones efectuadas- poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

La segunda persona fue demorada por efectivos del GRIM II, más precisamente por Calles 508 y Turín, lugar donde fue identificado un mayor de 24 años de edad.

En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.