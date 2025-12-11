La Policía demoró a un hombre por merodeo

En la madrugada de hoy 11-12-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 1, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas observaron por inmediaciones de calles Rivadavia y Misiones a un hombre merodeando y visualizando los vehículos estacionados en la vía pública.
Por tal motivo, a modo de prevención,
procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un
mayor de 26 años de edad.
La persona demorada, fue trasladada hasta la
comisaria jurisdiccional Primera, a fin de continuar con las diligencias del
caso.