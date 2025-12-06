La Policía demoró a un joven que trasladaba un caloventor de dudosa procedencia

En la madrugada de ayer 05-12-25, efectivos policiales del Comando Patrulla, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un joven que trasladaba un caloventor de dudosa procedencia.
El procedimiento fue realizado cerca de las 03:00 horas, cuando los
citados efectivos hallándose por calles Thames y Avenida Cazadores Correntinos,
observaron e identificaron a un hombre – de 22 años de edad- quien en su poder
llevaba un caloventor y no poder justificar su procedencia, por tal motivo bajo
las formalidades legales fue demorado y secuestrado preventivamente el
caloventor.
El joven fue trasladado a la Comisaria Décimo Octava Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor.