sábado, 6 de diciembre de 2025

La Policía demoró a un joven que trasladaba un caloventor de dudosa procedencia

En la madrugada de ayer 05-12-25, efectivos policiales del Comando Patrulla, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un joven que trasladaba un caloventor de dudosa procedencia.

El procedimiento fue realizado cerca de las 03:00 horas, cuando los citados efectivos hallándose por calles Thames y Avenida Cazadores Correntinos, observaron e identificaron a un hombre – de 22 años de edad- quien en su poder llevaba un caloventor y no poder justificar su procedencia, por tal motivo bajo las formalidades legales fue demorado y secuestrado preventivamente el caloventor.

El joven fue trasladado a la Comisaria Décimo Octava Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor.